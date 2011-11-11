-Eski Milletvekili Zengin için TBMM'de tören TBMM (A.A) - 11.11.2011 - Vefat eden eski Milletvekili Bahri Zengin için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan yardımcıları Bülent Arınç ve Bekir Bozdağ, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, MHP Grup başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır, Zengin'in ailesi, akrabaları,bazı bürokratlar ve TBMM çalışanları katıldı. Zengin'in cenazesi, Hacı Bayram Camisinde kılınacak Cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek. -Zengin'in özgeçmişi- Zengin, 1942'de Kilis'te doğdu. İTÜ Makine Fakültesi mezunu olan Zengin, Delft Teknik Üniversitesinde ''Sanayi Yönetimi ve Bölgesel Kalkınma'' alanında ihtisas yaptı. Doktorasını İTÜ'de tamamlayan Zengin, Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalıştı. Sanayi Bakanlığında genel müdürlük de yapan Zengin, MKEK Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeliği ile Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanlığı görevlerini de sürdürdü. Mavera dergisini kuran ve genel yayın yönetmenliğini yapan Zengin, Saadet Partisinden 20. ve 21. Dönem İstanbul milletvekilli seçildi. Has Parti'nin kurucularından olan Zengin, partinin GİK üyesiydi.