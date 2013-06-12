Eski milletvekili ölü bulundu

Amasya'da gerçekleştirilmesi planlanan ancak daha sonra iptal edilen CHP programı için şehir dışından bölgeye gelen partililerin konakladığı Samsun'un Havza ilçesindeki otelin hamam havuzuna giren Oymak'ı havuz içinde hareketsiz yatarken bulan otel çalışanları, 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık çalışanları, Oymak'ın öldüğünü belirledi.

Oymak'ın cesedi, Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Oymak'ın ölüm nedeninin, yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi.

Vefat haberini alan CHP Samsun Milletvekili İhsan Kalkavan, Amasya Milletvekili Ramis Topal ve Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

1946 yılında Merzifon'da doğan Oymak, 19. ve 20. Dönem CHP'den Amasya Milletvekilliği yapmıştı. Oymak, evli ve 2 çocuk babasıydı.