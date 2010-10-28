-ESKİ MİLLETVEKİLİ HATİP DİCLE'YE HAPİS CEZASI DİYARBAKIR (A.A) - 28.10.2010 - Kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle, ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, KCK davasında tutuklu bulunan sanık Dicle katılmazken, avukatı Feride Laçin hazır bulundu. Avukat Laçin, müvekkilinin konuşmasının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, beraatini talep etti. Laçin'in dava dosyasının Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK davasıyla birleştirilmesi gerektiği yönündeki talebi de reddedildi. Mahkeme verdiği kısa bir aranın ardından sanık Dicle'yi TMK'nın ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Dicle hakkında, 2009 yılında Bingöl'de yaptığı bir konuşma nedeniyle dava açılmıştı.