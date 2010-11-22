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Politika

ESKİ MİLLETVEKİLİ GORAL VEFAT ETTİ TBMM (A.A)

22 Kasım 2010 17:19

-ESKİ MİLLETVEKİLİ GORAL VEFAT ETTİ TBMM (A.A) - 22.11.2010 - Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi ve 17. Dönem Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral vefat etti. Goral, yarın TBMM'de tören düzenlenecek törenin ardından, çarşamba günü öğle namazı sonrasında Aydın Tellidede Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1922'de Şanlıurfa'da doğan Goral, Kara Harp Okulunu bitirdi. Topçu Kıdemli Yüzbaşı rütbesindeyken istifa eden Goral, çiftçilikle uğraştı. Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyeliği (1968-1977) ve 17. Dönem Aydın Milletvekilliği yapan, Fransızca bilen Goral, evli ve iki çocuk babasıydı.  

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