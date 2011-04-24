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Yaşam

ESKİ MİLLETVEKİLİ GEDİK'İN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ MUSTAFAKEMALPAŞA (A.A)

24 Nisan 2011 18:17

-ESKİ MİLLETVEKİLİ GEDİK'İN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ MUSTAFAKEMALPAŞA (A.A) - 24.04.2011 - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, önceki gün bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski milletvekili Mehmet Gedik'in cenazesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.  Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Gedik'in cenazesi, Mustafakemalpaşa ilçe merkezindeki Şeyh Müftü Camisi'ne getirildi.  Mehmet Gedik'in oğlu Ali Orhun Gedik ile kardeşleri Yusuf ve Musa Gedik, damadı Mustafa Güneş, cami girişinde taziyeleri kabul etti.   Cenaze törenine katılan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gedik'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Arınç'ın yanı sıra törene, eski bakanlardan Murat Başesgioğlu, Eyüp Aşık, Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Hüsamettin Örüç, Turhan Tayan, Yüksel Yalova, Yaşar Okuyan, Oltan Sungurlu, ANAP eski Genel Başkanı Salih Uzun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve bazı milletvekilleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.  Gedik'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından, Adile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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