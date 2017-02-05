Eski milletvekili Ayla Akat Ata’ya 95 yıl hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto ederken Diyarbakır Adliyesi önünde gözaltına alınarak 30 Ekim 2016’da tutuklanan KJA Sözcüsü ve BDP eski Milletvekili Ayla Akat Ata hakkında iddianame hazırladı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, “Örgüt yöneticiliği”, 14 kez “Örgüt propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet etmek” ile suçlanan Ata’nın 30 yıldan 95.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 118 sayfalık İddianamenin 100 sayfası Abdullah Öcalan İmralı Adası’nda avukatlarıyla yaptığı görüşme kayıtları, KCK sözleşmesi, PKK, KCK ve DTK’nin kuruluşu, işleyişi ve yapısı konusundaki bilgi ve değerlendirmelere yer verildi.

İddianamede Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) ve onun yerine kurulan Kongreya Jinên Azad da (KJA) “KCK’ye bağlı kadın örgütlemesi” olduğu öne sürüldü.

İddianamede, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Türkiye’deki “KCK örgütlenmesinin sözde kurucu meclisi ve organı” olduğu iddia edildi.