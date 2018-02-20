Diyarbakır’da dün gözaltına alınan TJA aktivisti ve eski milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı.

Hakkında Ardahan'da açılan bir dava nedeniyle yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Ata, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürülmüştü.

Eski milletvekili Ayla Akat Ata, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi.

Ardahan’ın Göle ilçesinde 2015 yılında yaptığı bir konuşmada “örgüt propagandası yapmak” ile suçlanan Ata, soruşturmayı yürüten Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı’na SEGBİS üzerinden ifade verdi.

Akat-Ata, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle Ardahan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

SEGBİS üzerinden hakimliğe ifade veren Ayla Akat Ata, tutuklandı.

6 ayı aşkın süre tutuklu kaldı

Ayla Akat Ata, Diyarbakır Büyükşehir Belediye eşbaşkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasını protesto ederken Diyarbakır Adliyesi önünde gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sonrası, 30 Ekim 2016’da tutuklanan Akat-Ata, 6 ayı aşkın süre tutuklu kalmıştı.

Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Akat-Ata, siyasi parti faaliyetleri kapsamında katıldığı basın açıklaması, yürüyüşler, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, “Örgüt yöneticiliği”, 14 kez “Örgüt propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet etmek” ile suçlanıyordu.

Akat-Ata’nın 30 yıldan 95.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.