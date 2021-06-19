Eski MHP milletvekili Nazif Okumuş, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi; "Benim için uzun süredir hayal kırıklığıydı"

TV5’de 'Konuşmadan Olmaz' programına konuk olan Nazif Okumuş, "MHP’nin sizin siyaset yaptığınız dönemdeki politikalarıyla bugünkü politikalarını nasıl buluyorsunuz?" sorusunu verdiği yanıtta partiden ihracını açıkladı.

Okumuş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"MHP’de, tabii ki MHP ile ilişiğim kesildi ve o zaman söylemek istemiyordum. Daha ben, ilginçtir 2 gün önce Milliyetçi Hareket Partisi’nde ilişiğimi kesebilecek yazıyı aldım ve kamuoyu ile de paylaşmak istememiştim; ama bugün benden savunma isteyerek disiplin kuruluna verdiklerini, yani ihraç mekanizmasına başladıklarını söylüyorlar.

Dolayısıyla orası benim için şu anda uzun zamandan beri hayal kırıklığıydı; ama şu andan itibaren zaten farklı bir sürecin içerisine girdiğim bir adres olarak kalıyor."