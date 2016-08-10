Eski MHP milletvekili gözaltına alındı

Manisa'da, darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatlar arasında Manisa eski Baro Başkanı ve eski MHP milletvekili Zeynel Balkız'ın da bulunduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, hakkında gözaltı kararı bulunan Avukat Ali Bilgiç'in de yakalanmasıyla gözaltına alınan avukat sayısının 12'ye çıktığı belirtildi. Gözaltına alınan diğer avukatların ise Hasan Gürhan Onat, Ali Özcel, Mehmet Güler, Menderes Hırçıner, Serhan Çelik, Berker Mutaf, Süleyman Esin, Haluk Bedel, Ertan Ergün ve Sadettin Yılmaz olduğu belirtildi.

Gözaltına alınanlardan Zeynel Balkız, Menderes Hırçıner ile Gürhan Onat'ın soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulmuştu. Hasan Gürhan Onat ile Menderes Hırçıner, 'FETÖ' soruşturması kapsamında geçen yıl yine gözaltına alınmış ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmıştı.