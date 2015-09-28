Eski MHK Başkanı: Ersin atılmalıydı ancak Özkahya'nın yüreği yetmedi

eşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendiren eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, siyah beyazlıların 1. golünde ofsayt, 3. golünde faul olduğunu savunurken, Beşiktaş'ın bir penaltısının verilmediğini ifade etti. Ersan Gülüm'ün ikinci sarı kartı hak ettiğini belirten Çulcu, "Beşiktaşlı futbolcuya ikinci sarıdan kırmızı kart çıkmalıydı. İhracı yapamadı, çünkü yüreği yetmedi" dedi.

Mustafa Çulcu'nun Beşiktaş'ın 3-2 galibiyetiyle sona eren derbiyle ilgili hurriyet.com.tr'ye yaptığı değerlendirmeler şöyle:

Dakika 20: Kjaer'in golünde Ersan ofsayttaydı

Ersan Gülüm ofsayt pozisyonunda. Kjaer her ne kadar golü kendi kalesine atmış olsa da Ersan'ın rakibe ve oyuna müdahalesi var. Bu nedenle golün iptal edilmesi gerekirdi.

Dakika 34: Ersan'ın Markovic'e faulünü vermedi

Ersan Gülüm, Markovic'e faul yaptı. Faulü vermeyen hakem Halis Özkahya 'devam' dedi, ancak 20 saniye sonra oyunu durdurup Markovic'in tedavisini yaptırdı. Aynı pozisyonun devamında Nani ile saha içi sohbeti neredeyse bir kahve muhabbetine döndü. Bir hakem müsabaka sırasında bir oyuncuyla böyle sohbete girerse sıkıntı olur.

Dakika 45+1: Gökhan Töre'ye yanlış ofsayt

Hakem orta sahada müthiş bir avantaj oynattı. Ancak Töre'ye ofsayt bayrağı kalktı, halbuki ofsayt değildi.

Halis Özkahya maç sırasında Nani ile yaptığı sohbetin etkisinde kaldığı için, 45+2'de Nani'nin Beck'e yaptığı faul sonrası Nani'ye sarı kart gösterdi. Halbuki sadece fauldü.

Van Persie'ye sarı kart çıkarmalıydı

Van Persie, yedek oyuncuların ısınmaları için yer ayrılmış olmasına rağmen 1 no'lu yardımcının arkasında ısınmakta ısrar etti. 4. hakem 2 kez ikaz etti. Dinlemediği yetmezmiş gibi hakemi itti. 4. hakemin orta hakemi çağırıp sarı kart göstertmesi gerekirdi.

Şener'in sarı kartı

Şener'in oğuzhan'a yaptığı hareket net sarı karttı. Hakem pas geçti.

Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi

Şener, Fenerbahçe ceza alanında Gomez'in kolunu, koltuk altına sıkıştırıp indirdi. Net bir penaltıydı.

Kjaer ile Gomez'in Fenerbahçe ceza sahasındaki mücadelesinde Beşiktaşlılar penaltı beklerken, hakem 'devam' dedi. Doğru karar.

Ersan 2. sarıdan atılmalıydı ama hakemin yüreği yetmedi

Ersan Gülüm, ani atağa kalkan Volkan Şen'i 'bodoslama' girerek durdu. Beşiktaşlı futbolcuya ikinci sarıdan kırmızı kart çıkmalıydı. İhracı yapamadı, çünkü yüreği yetmedi.

Fenerbahçe'nin 2. golünden önce topun çizgiyi geçtiği tartışması yaşandı. Topun tamamı çizgiyi geçmediği için 'devam' kararı doğruydu.

Mario Gomez, golden önce Alves'e faul yaptı. Golün iptal edilip faul verilmesi gerekirdi.

Dakika 85: Yine yanlış ofsayt

Van Persie'ye ofsayt bayrağı kalktı. Bu da yanlıştı.

Cenk Tosun'a sert giren Kjaer'e sarı kart verilmeliydi.

Topu oyuna sokmak isteyen Volkan Demirel'i engelleyen Necip'e sarı kart çıkmalıydı. Aynı şekilde, Necip'e tepki gösteren Volkan'ın yapmış olduğu teşebbüsün karşılığı da sarı kart olmalıydı.

Hakem Halis Özkahya özellikle ikinci yarıda kontrolü elinden kaçırdı. Maç süresince kartlarını doğru kullanamadı. 1 no'lu yardımcı hakem Baki Tuncay Akkın son zamanlarda çok başarılı olmasına rağmen bu maçta kötüydü.