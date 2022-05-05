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Ekonomi

Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Ha gayret faizi düşürmeye devam, Nobel ekonomi ödülü sizindir!

TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 69,9'a yükseldi

05 Mayıs 2022 14:06

Eski Merkez Bankası Başkanı, İyi Partili Durmuş Yılmaz, resmi oranlara göre yüzde 70'e dayanan enflasyon üzerinden iktidarın faiz düşürme politikasını eleştirdi. 

Twitter'dan paylaşım yapan İyi Partili Yılmaz, "Enflasyon %70’e düştü(!), ha gayret daha düşük(!) enflasyon için faizi düşürmeye devam. Nobel ekonomi ödülü sizindir!" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN - Yıllık enflasyon, yüzde 69,9'a yükseldi

 
durmuş yılmaziyi partiekonomi
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