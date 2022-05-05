Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Ha gayret faizi düşürmeye devam, Nobel ekonomi ödülü sizindir!

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="js-tweet-text tweet-text txt-size-variable--18 margin-b--10 with-linebreaks" lang="tr">Eski Merkez Bankası Başkanı, İyi Partili <strong>Durmuş Yılmaz, </strong>resmi oranlara göre yüzde 70'e dayanan enflasyon üzerinden iktidarın faiz düşürme politikasını eleştirdi. </p>\n<p class="js-tweet-text tweet-text txt-size-variable--18 margin-b--10 with-linebreaks" lang="tr">Twitter'dan paylaşım yapan İyi Partili Yılmaz, "Enflasyon %70’e düştü(!), ha gayret daha düşük(!) enflasyon için faizi düşürmeye devam. Nobel ekonomi ödülü sizindir!" ifadesini kullandı. </p>\n<p class="js-tweet-text tweet-text txt-size-variable--18 margin-b--10 with-linebreaks" lang="tr"><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/enflasyon-oranlari-aciklandi,1032189" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yıllık enflasyon, yüzde 69,9'a yükseldi</a></strong></p>\n<p class="js-tweet-text tweet-text txt-size-variable--18 margin-b--10 with-linebreaks" lang="tr"><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/05/1651748891780-ekran-resmi-2022-05-05-14.06" alt width="550" height="323" /></p>\n<div class="js-card-container"> </div>\n</body>\n</html>