Eski Merkez Bankası Başkanı: İpek Grubu'na baskın yabancı sermayeyi kaçırır

Eski Merkez Bankası Başkanı ve MHP Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz, Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla dün (1 Eylül 2015) Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince Koza İpek Grubu'na yönelik başlatılan operasyona tepki gösterdi. Yılmaz, baskının yatırımcıların mevcut yatırımlarını dışarı çıkarmaya sevk edeceğini öne sürdü.
Bugün Gazetesi'nde yer alan habere göre; Durmuş Yılmaz, darboğazda olan ekonominin bu baskınlardan olumsuz etkileneceğini belirtti. Yılmaz, “Türkiye ekonomisi şu anda zaten darboğazda. Sermaye girişlerinin azaldığı bir dönemde bu tip operasyonlar yatırımcının güven sorununun yaşamasına sebep olur ve uzun vadede ülkeye ciddi zararlar verir. Umarım bu yanlıştan çok erken dönülür” dedi.
'Hükümet yabancı yatırım istemiyorsa, deklare etmeli'
Mülkiyet hakkının tehdit edilmesinin, hem yabancı yatırımcının yatırım yapmasını engelleyeceğini hem de mevcut yatırımlarını tekrar dışarı çıkarması için düşünmeye sevk edeceği uyarısı yapan Yılmaz, şunları kaydetti: “Mülkiyet hakkını tehdit eden bu gibi operasyonlar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine de girecektir. Ekonomi için en önemli konu hukuki çerçevedir. Hukuki çerçevede sorun varsa, tasarruf sahipleri yatırımcılar buna göre yatırımlarını tekrar gözden geçirecektir.”
Şu anda Türkiye’nin mevcut borçlarını çevirebilmesi için yıllık 220 milyar dolarlık finansmana ihtiyacı olduğu tespitini yapan Yılmaz, “Sadece bu yılın sonuna kadar ihtiyacımız olan finansman 160 milyar dolar. Bu borcu çevirebilmek için de yabancı yatırımcılara ihtiyaç var. Eğer hükümet diyorsa ki benim buna ihtiyacım yok, yabancı yatırım istemiyorum bu bir tercihtir o zaman bunu kamuoyuna deklare etmesi gerekir” dedi.
'Umarım bu yanlıştan dönülür'
Bu operasyonda, baskın yapılan kurumun medya organlarının olması meseleyi daha vahim ve tehlikeli hale getirdiği tespitini yapan Yılmaz, “Dünyadaki imajımız açısından çok kötü bir durum ve Kasım’daki G-20 toplantıları öncesi de dünyaya çok yanlış bir imaj verdik. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür” ifadesini kullandı.