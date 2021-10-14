Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özatay: MB yetkilileri enflasyona odaklansalar hepimiz için çok daha yararlı olacak

Ekonomist ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Fatih Özatay, Merkez Bankası'ndaki son görev değişiklerinin ardından dolar kurunun 9.10 sınırının üzerine çıktığını belirterek, "Son günlerde döviz kuruna ilişkin ilginç tartışmalar boy gösteriyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Eylül’de yaptığı bir puanlık faiz düşüşünün dolarda o tarihten sonra gözlenen artışta etkisi olmadığından tutun da cari işlemler dengesindeki iyileşmenin döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifleterek enflasyona olumlu yansıyacağına kadar." diye yazdı.

Fatih Özatay, yetkinreport.com sitesinde yayınlanan "Merkez Bankası cari işlemlere değil, enflasyona odaklanmalı" başlıklı yazısını, "Döviz kurundaki hareketlerde cari işlemler hesabındaki gelişmelerin hiç önemi yok anlamına gelmiyor yukarıda belirttiklerim. Önemi var da o önem, faiz farklılığı, risk ve ileriye ilişkin beklentiler yanında oldukça düşük düzeyde kalıyor. Bu çerçevede, TCMB’nin yayınladığı raporlarda ve karar metinlerinde ya da TCMB yetkililerinin yaptıkları konuşmalarda cari işlemler hesabını bu kadar ön plana çıkarmalarına anlam vermek zor. Onun yerine enflasyona ve enflasyonu etkileyen ana unsurlara odaklansalar hepimiz için çok daha yararlı olacak.



Geniş halk kitlelerini cari işlemlerdeki gelişmeler ilgilendirmiyor; onların derdi hayat pahalılığı.

Misal: Kış geliyor. Enerji fiyatları dolar cinsinden zaten artıyor. Bir de alınan yanlış para politikası kararları nedeniyle kuru sıçratırsanız enerji maliyetlerini lira cinsinden katlanılamaz ölçüde yükseltmiş oluyorsunuz." ifadeleriyle noktaladı.

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