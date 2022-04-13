Eski Merkez Bankası Başekonomisti Kara: Enflasyonun 4'te 1'i dışarıdan; geri kalanı yerli ve milli

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de yaşanan enflasyonun 4'te 1'inin küresel sorunlardan kaynaklandığını ifade etti.

Kara "Mart ayı itibarıyla yaşadığımız enflasyonun sadece dörtte birinin dışardan kaynaklandığını hesaplıyorum. Geri kalanı yerli-milli enflasyon" dedi.

Erdoğan ve Nebati küresel gelişmeleri işaret etmişti

Enflasyonda görülen yüksek seyre karşı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küreselde yaşanan savaş ve buna bağlı artan enerji ve emtia fiyatlarını işaret ederek "Yüksek enflasyon tüm dünyanın karşı karşıya olduğu bir sorun" demişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ABD'de yüzde 8,5'la 40 yılın zirvesine yükselen enflasyon oranının örnek göstererek " Ürün arzındaki denge bozulduğunda fiyatlar fahiş şekilde yükseliyor. Amerika'da açıklanan son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamları sınır tanımaz boyutları göstermektedir" ifadelerini kullanmıştı.