Eski mankenin ödül gecesinde giydiği elbise çok konuşuldu

Kral Müzik Ödülleri gecesine derin sırt dekoltesi ile katılan manken ve şarkıcı Ece Gürsel, medyanın odağı haline gelirken, ünlü mankenin giydiği sırt dekolteli kıyafet Twitter'i salladı.

Twitter kullanıcıları Ece Gürsel'in giydiği sırt dekolteli kıyafetin fotoğraflarını paylaşırken 'oldukça ilginç' yorumlar da yaptılar.

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İşte o twitler

@NdrKy:

Kral tv muzik ödüllerinde Ece Gürsel yine en iyi soyunan manken dalında ödülünü almak icin sahneye çıkıyor :))

‏ @aydogantayfun:

Koskoca #kraltvmuzikodulleri TT olamadı, Ece Gürsel dekoltesiyle listeye girdi.Cinsel açlığın vatanıdır Türkiye

‏ @SerpilOzler:

HerNeKadarTartışmalıOlsaDaAfife'ninVerildiğiGecedeHaberOlanlar;Ece Gürsel'in dekoltesi,İbo'nun bastonunu atması #sehirtiyatrolariyokedilemez

‏ @yigitkececi:

Kral Müzik Ödüllerin'de Ece Gürsel'in giyindiği kostümü gördünüz mü?

‏ @bckaya:

#dilerimAllahtan kızlar Ece Gürsel gibi giyinsin yarabbim amin.

O değil de iyi ki bugün ödül törenine gitmemişim, mazallah Ece Gürsel'i görsem kendimi tutamayabilirdim.

‏ @sexyyykzzz:

ece gürsel'in elbisesi neydi öyle :) önden hanım kız arkadan sexykız oldu tasarımi tolga çam'a aitmis yıkılıyo:)

@asuman_gl:

Günaydın..ben de yorum yapıyorum:) Ebru Gündeş muhteşemdi,Ece Gürsel felaket:)Aklım Esra&Ceyda kardeşlerde kaldı:)hahaa:)