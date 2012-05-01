T24 LogoT24 Logo
Magazin

Eski mankenin ödül gecesinde giydiği elbise çok konuşuldu

Müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği Kral Müzik Ödüllerine Ece Gürsel'in kostümü damga vurdu

01 Mayıs 2012 15:55

Kral Müzik Ödülleri gecesine derin sırt dekoltesi ile katılan manken ve şarkıcı Ece Gürsel, medyanın odağı haline gelirken, ünlü mankenin giydiği sırt dekolteli kıyafet Twitter'i salladı.

Twitter kullanıcıları Ece Gürsel'in giydiği sırt dekolteli kıyafetin fotoğraflarını paylaşırken 'oldukça ilginç' yorumlar da yaptılar.

 Galeri için tıklayınız...

İşte o twitler

@NdrKy:
Kral tv muzik ödüllerinde Ece Gürsel yine en iyi soyunan manken dalında ödülünü almak icin sahneye çıkıyor :))

‏ @aydogantayfun:
Koskoca #kraltvmuzikodulleri TT olamadı, Ece Gürsel dekoltesiyle listeye girdi.Cinsel açlığın vatanıdır Türkiye

‏ @SerpilOzler:
HerNeKadarTartışmalıOlsaDaAfife'ninVerildiğiGecedeHaberOlanlar;Ece Gürsel'in dekoltesi,İbo'nun bastonunu atması #sehirtiyatrolariyokedilemez

‏ @yigitkececi:
Kral Müzik Ödüllerin'de Ece Gürsel'in giyindiği kostümü gördünüz mü?

‏ @bckaya:
#dilerimAllahtan kızlar Ece Gürsel gibi giyinsin yarabbim amin.
O değil de iyi ki bugün ödül törenine gitmemişim, mazallah Ece Gürsel'i görsem kendimi tutamayabilirdim.

‏ @sexyyykzzz:
ece gürsel'in elbisesi neydi öyle :) önden hanım kız arkadan sexykız oldu tasarımi tolga çam'a aitmis yıkılıyo:)

@asuman_gl:
Günaydın..ben de yorum yapıyorum:) Ebru Gündeş muhteşemdi,Ece Gürsel felaket:)Aklım Esra&Ceyda kardeşlerde kaldı:)hahaa:)

ETİKETLER

Eski mankenEce Gürselelbise

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24