Eski manken Sertaç Boztepe hayatını kaybetti

Bir süredir lenfoma ile savaşan eski manken Sertaç Boztepe dün sabah hayatını kaybetti.

Aralarında Kenan İmirzalıoğlu, İbrahim Çelikkol , Arzum Onan gibi onlarca ünlü isim her ay buluşup kanserle mücadele eden Sertaç Boztepe’ye moral veriyordu. 42 yaşındaki Boztepe, evli bir çocuk babasıydı.

'Bu sana son sarılışımdı'

Sema Şimşek yakın arkadaşının ölüm haberini alınca son buluşmalarında çekilen bu fotoğrafı sosyal medya adresine koyup şu notu düşü:

"Bu sana son sarılışımdı. Yolun ışık olsun, canım arkadaşım"

90'ların gözde mankenlerindendi

İstanbul'da 22 Ekim 1973'te dünyaya gelen Sertaç Boztepe, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İktisat Eğitimi gördü.

Ardından manken ve oyuncu olarak kariyer yapmaya başladı.

İngiliz Kemal adlı TV dizisiyle 2001 yılında oyunculuğa başladı.

Arka Sokaklar, Yemin, Adanalı, Kardelen gibi TV dizilerinde rol aldı.

Son olarak da Aşk Kırmızı adlı film için kamera karşısına geçmişti.