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Yaşam

Eski Mamak Halkevi, Ethem Sarısülük kütüphanesi oldu

Ethem Sarısülük Kitaplığı’na Güvenpark ve Çayyolu Atapark’taki forumlardan da kitaplar getirildi

27 Ağustos 2013 17:08

Mamaklıların “Kitabını al konsere gel” çağrısıyla eski Mamak Halkevi, Gezi direnişinde öldürülen Ethem Sarısülük’ün adıyla kütüphaneye dönüştürüldü.

Bianet’in haberine göre, Feyzullah Çınar Parkı’nda gerçekleşen konserle açılışı yapılan Ethem Sarısülük Kitaplığı’na Güvenpark ve Çayyolu Atapark’taki forumlardan da kitaplar getirildi. Parkta kurulan masalarda kütüphane üye kayıtları yapıldı.

Konserde Mustafa Özarslan ve Grup Çığ, Ali Mahsuni Şerif, Erdal Beyazgül, Aytaç Polat ve Serkan Boran sahne aldı. Tayfun Talipoğlu şiir okudu. Konserde Halkevleri adına konuşma yapan Hamza Doruk Yıldırım şunları söyledi:

“Her parkın bir forum, etkinlik, dayanışma ve mücadele alanı olduğu bugünlerde sosyal alanların yok denilecek kadar az olduğu, belediyenin parkları yıkıp cami yapmayı planladığı bu bölgede biz mirasımıza sahip çıktık ve bizden çalınan bu binayı geri aldık.”

Artık Ethem Sarısülük Kitaplığı olan Mamak Halkevi, 1970′li yıllarda Dev-Genç’li mühendislik ve mimarlık öğrencilerince planlanmış ve Mamak halkının dayanışması ile inşa edilmişti. 12 Eylül darbesinin ardından kapatılan Mamak Halkevi, Gezi direnişi sürecinde Mamaklılar tarafından tadilattan geçirilerek kütüphaneye dönüştürüldü.

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