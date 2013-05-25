Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a böbrek nakli

Eski Maliye Bakanı 67 yaşındaki Kemal Unakıtan'a, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dünürü 56 yaşındaki Ali Rıza Üstün'den alınan böbrek 3.5 saat süren ameliyatla nakledildi.

Maliye eski Bakanı 67 yaşındaki Kemal Unakıtan'a bugün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 30 yıllık dostu ve dünürü 56 yaşındaki Ali Rıza Üstün'den alınan böbrek 3.5 saat süren operasyonla nakledildi.

Yaklaşık 3 yıldır hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Kemal Unakıtan, geçen 10 Aralık'ta Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Organ Nakli Merkezi Enstitüsü VIP Servisi'nde 8 gün yatan ve bu sürede tetkikleri yapılan Kemal Unakıtan'ın dosyası 18 Aralık'ta Etik Kurul'a girdi. Etik Kurul üyesi 7 kişi, Kemal Unakıtan'ın dünürü ve aynı zamanda 30 yıllık dostu Ali Rıza Üstün'den böbrek nakli olmasında bir sakınca görmedi ve ameliyat için 'olur' verdi.

Kurul kararından bir gün sonra hastaneden ayrılan Kemal Unakıtan dün öğle saatlerinde tekrar Antalya'ya gelerek Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'ndeki VIP Servisi'ne nakil operasyonu için yattı. Bu sabah organ nakli için ameliyata alınan Unakıtan'a dünürü Ali Rıza Üstün'den alınan böbrek nakledildi.

Yaklaşık 3.5 saat süren ve Enstitü Müdürü Doç. Dr. Alhan Dinçkan'ın başkanlık ettiği ekibin gerçekleştirdiği böbrek nakli ameliyatının başarılı geçtiği ve Unakıtan'ın odasına alındığı belirtildi. Eşi Ahsen Unakıtan'ın refakat ettiği Kemal Unakıtan'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Eski bakan Kemal Unakıtan, 16 Şubat 2009'da ABD'deki Cleveland Clinic'te by-pass ameliyatı, 18 Aralık'ta da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olmuştu.

Gelinin babası

Kemal Unakıtan'ın Abdullah, Zeynep ve Fatma adında 3 çocuğu bulunuyor. Unakıtan'ın gelini Hilal Unakıtan'ın babası İstanbul Motor A.Ş.'nin sahibi Ali Rıza Üstün, Kemal Unakıtan'ın aynı zamanda 30 yıllık dostu.

Ali Rıza Üstün'ün daha önce Çin'den ithal ettiği Jinling ve Zonda marka otobüslerin amaç dışı kullanıldığı iddiasıyla inceleme yapılmıştı.