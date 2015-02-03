Eski Mali Şube Müdür Yardımcısı: Rüşvet aldık, yolsuzluk yaptık diyemedikleri için her yolu meşru görmekteler

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yürüten eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı’nın yardımcısı Kazım Aksoy, yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra yargıya atamalar yapıldığını belirterek, "Bizler de sanki hukuk varmış gibi savunmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması döneminde Mali Şube Müdür Yardımcısı olan Kazım Aksoy tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden iki sayfalık mektup yazarak açıklamalarda bulundu.

Kazım Aksoy, yargının dizayn edildiğini, hak ve hukuk aramak için geriye sadece AİHM’nin kaldığını ileri sürdü.

'Biz rüşvet aldık, yolsuzluk yaptık' diyemedikleri için her yolu meşru görmekteler'



Aksoy’un “Önce dizayn, sonra operasyon ve yargılama” başlıklı açıklamalarının tamamı şöyle;



- Öncelikle yandaş medyaya yalan haberler servisler yapılmakta, köpürtülmekte, algı oluşturulmakta, kamuoyu oluşturulmaya çalışılmakt, suçsuz insanlara operasyon yapıldığında kamuoyunun yadırgamaması sağlanmaktadır.



- Siyasiler meydanlarda dillendirmektedirler. Kendilerinin işledikleri suçları, kanunsuzluk ve hukuksuzlukları kapamaya çalışmaktadırlar. 'Biz rüşvet aldık, yolsuzluk yaptık' diyemedikleri için her yolu meşru görmekteler. Her şeyde olduğu gibi 17-25 Aralık’ta da kendilerine “darbe” yapıldığı yalanına sarılmışlardır.

- Uygun müfettişler ayarlamak suretiyle, talimatlar doğrultusunda raporlar hazırlatmaktadırlar.



- Müfettişlerin hazırladıkları raporlar doğrultusunda idari yönden cezalar verilmektedir. (Rütbe durdurma, açığa alma, ihraç vb)



- İdari mahkemelerden dönme olmasın diye idari mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri dizayn edilmiştir. En son HSYK tarafından Danıştay’a özel daire ayarlanmak suretiyle idari yönden geri dönüşlerin önü kapatılmıştır.

- HSYK tarafından öncelikle başsavcılar atanmaktadır. Başsavcılar da operasyon yapacak savcıları ayarlamaktadır. Ayarlama yapmadan harekete geçilmemektedir.



- Ayarlanan savcıya uygun müfettişler tarafından hazırlanan (hazırlatılan) raporlar iletilmektedir.



- Eski Başbakanın tabiriyle proje olarak Sulh Ceza Hakimliklerine, HSYK tarafından atamalar yapılmış, kapalı devre sistem oluşturulmuştur.



- Sistem oluşturulduktan hemen sonra, ayarlanmış polis, müfettiş, savcı ve hakimler operasyonlara başlamışlardır.



- Dosyaların yerel mahkemelerden sonraki gideceği Yargıtay Ceza Dairesi dizayn edilmiştir.



- Dosyalara bakacak yerel mahkemelerde istemedikleri bir durumla karşılaşmamak için ihtisas mahkemeleri adı altında özel olarak yerel mahkemeler dizayn edilmeye, oluşturulmaya çalışılmaktadırlar. Dizayn edildikten sonra iddianameler serilecektir.

'Geriye sadece AİHM kaldı'

- Anayasa Mahkemesi'nden istemedikleri bir karar çıkmaması için Haşim Kılıç’ın beyanlarıyla “AYM üyeleri tehdit altında” tabiriyle her türlü işlemi mübah görmektedirler. Karar çıkartılmamaktadır.



- İhtiyaç duyulan kanunlar Anayasa'ya aykırı da olsa çıkarılmaktadır. AYM kararları geriye dönmeyeceğinden hemen atamalar yapılmaktadır. Düzenlemeler yapılmaktadır.



- Geriye sadece AİHM kalmıştır.



Görüldüğü gibi hiçbir aşama boş geçilmemiştir. Kaldırım taşları teker teker döşenmiştir. Diğer türlü bu algı operasyonlarını yapamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Her aşamayı kendilerince sağlama almadan harekete geçmemektedirler.



Açıkça bir tiyatro oynanmakta, bizler de sanki hukuk varmış, hukuk devletindeymişiz gibi savunmalarımıza devam etmekteyiz. Üzerimize düşeni yerine getirmekteyiz.