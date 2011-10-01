-Eski Madımak Oteli binası, kapılarını AA'ya açtı SİVAS (A.A) - 01.10.2011 - Sivas'ta kamulaştırıldıktan sonra bilim ve kültür merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli binası, çocukların gözde mekanı haline geldi. İlköğretim okullarının randevu alarak ziyaret edebildiği merkezde, çocuklar kitap okuyup, bilimsel deney yapabiliyor. Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sivas İl Özel İdaresine devredilen ve yapılan düzenlemelerle ''Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezine'' dönüştürülen yapı, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilköğretim çağındaki çocuklara hizmet veriyor. Randevu alarak merkeze öğrencilerini gruplar halinde getiren okullar, buradaki kütüphane ve bilim odasından çocukların faydalanmasını sağlıyor. Çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri bilimsel oyuncakların ve materyallerin yer aldığı merkezi, öğretmenler ve çocuklar çok beğendiklerini ifade ediyor. İl Özel İdaresine bağlı bir şube müdürü ve bir güvenlik elemanının görev yaptığı merkezde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen biri ana sınıfı, biri fizik, diğeri de sınıf öğretmeni olmak üzere 3 eğitimci çocuklara bilgiler veriyor. Binanın giriş katının sol bölümünde yer alan kütüphane, iki ayrı bölümden oluşuyor. Kütüphanenin asma katındaki bölüm 0-6 yaş grubu, zemin kattaki bölüm ise 7-14 yaş arası çocuklar için dizayn edildi. Kütüphanede okuma ve araştırma yapma imkanına sahip olan çocuklar, bu bölümde bilgisayar ve internet imkanından da yararlanıyor. Çiçek benzeri rengarenk masalar ve raflarla oluşturulan kütüphanede, çocukların faydalanması için ulusal ve uluslararası yayınlar ile çok sayıda kitap bulunuyor. Kütüphanenin ''Atatürk Köşesi'' bölümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, ilke ve inkılaplarının anlatıldığı kitaplar ile Nutuk ve çeşitli yayınlar yer alıyor. Atatürk köşesi, çocukların en fazla odaklandığı yer olarak dikkati çekiyor. Bilim ve Kültür Merkezi'nin giriş katında sağ tarafta oluşturulan ''Anı Köşesinde'' ise Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitiren 37 kişinin isimleri yer alıyor. İsimlerin alfabetik sıraya göre yazıldığı bu bölümün tam ortasında Büyük Önder Atatürk'ün maskı ile birlik ve beraberliğe vurgu yapan ''Toplumun içindeki farklı düşünceler, farklı inanışlar ne olursa olsun, milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini bilen bir milletin başaramayacağı iş, aşamayacağı engel yoktur'' özdeyişi yer alıyor. Anı köşesinin en alt kısmında ise ''2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen elim olayda 37 insanımız hayatını kaybetmiştir. Böyle acıların bir daha yaşanmaması dileğiyle...'' yazısı dikkati çekiyor. Anı köşesinin sağ kısmındaki ''Arifler Köşesinde'' Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre'nin, sol kısmındaki ''Aşıklar Köşesinde'' ise Sivas'ın değerleri olan Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal ve Aşık Ruhsati'nin birlik ve beraberlik ile ilgili sözleri yer alıyor. Merkez, güvenlik kameralarıyla da takip ediliyor. Merkezi günde 2 okulun ziyaret edebildiğini belirten yetkililer, sabah bir öğrenci grubunun, öğleden sonra ise başka bir grubunun merkezden faydalandığını kaydetti. Yetkililer, Sivas Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla okullara bilim ve kültür merkezinden randevu alarak faydalanabilecekleri yönünde yazı gönderildiğini ifade ederek, randevu gününe göre okulların öğrencilerini merkeze getirebileceğini bildirdi.