Eski Lefkoşa Büyükelçisi Türkmen'den Akıncı eleştirilerine tepki: Sizi biz kurtardık, nankörler edebiyatını terk edin, Kıbrıs Türklerini rahat bırakın

Türkiye'nin eski Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Guardian gazetesine verdiği demeç sonrası Türkiye'deki bazı çevrelerce eleştirilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir ileti göndererek "Sizi biz kurtardık, nankörler edebiyatını terk ediniz" dedi.

Türkmen şunları yazdı:

"KKTC Sayın Cumhurbaşkanı'nın "Bir an önce Türkiye Cumhuriyeti'nin 82. ili olmayı arzu ediyoruz" demesi mi bekleniyor? Bunu rahmetli Denktaş dahi söylemedi. Kıbrıs Türkünü rahat bırakınız... "Sizi biz kurtardık, nankörler" edebiyatını terk ediniz. KKTC'nin Türkiye tarafından ilhakı, evet, felaket olur. Berbat bir iş olur. Sayın Cumhurbaşkanı haklıdır. Ve kendi ülkesindeki berbatlıklara laf edemeyen kişilerin, -bazıları benim meslektaşım da olsa- KKTC Sayın Cumhurbaşkanına atış serbest mantığıyla saldırmalarını ayıplıyorum, kınıyorum... Her yıl Türkiye'den bir KKTC nüfusu kadar insan dış ülkelere göçüyor. Bunu da unutmayalım..."