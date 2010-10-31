Eski Kuvvet Komutanları Yüce Divan'da mı yargılanacak?

T24 - Darbe Günlükleri soruşturmasının, Ergenekon’dan ayrılıp Ankara’ya gönderilmesi tartışma başlattı. Eylemin görev suçu sayılarak komutanların Yüce Divan’da yargılanabileceği konuşuluyor.

İstanbul Özel Yetkili Başsavcıvekilliği’nin, Darbe Günlükleri soruşturmasını, Ergenekon davasıyla bağlantılı olmadığı gerekçesiyle Ankara Başsavcılığı’na göndermesine ilişkin yetkisizlik kararına imza atan Savcı Mehmet Ergül’ün, kararda, darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen emekli kuvvet komutanlarının Yüce Divan’da yargılanma ihtimallerine de değindiği ortaya çıktı.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına’nın Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz darbe planlarını yaptıkları iddiasıyla soruşturuldukları dosyanın, yetkisizlik kararıyla Ankara’ya gönderilmesine ilişkin tartışma boyutlandı. Savcı Ergül’ün, yetkisizlik kararında yeni bir tartışma başlatacak şu değerlendirmeyi yaptığı öğrenildi: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 148. maddesinde yapılan değişiklik gereğince şüpheliler Aytaç Yalman, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına’nın hukuki konumlarının da değerlendirilip takdir edilmesi sonucuna da ulaşılmıştır.”



İşaret edilen 148. maddede, son anayasa paketiyle, kritik bir değişiklik yapıldı. Maddeye referandumla, “Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanırlar” hükmü eklendi.

Ergül’ün, Ankara Başsavcılığı’nın emekli komutanların durumunun buna göre de değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmesi, “Darbe girişimi iddialarının görev suçu olup olmadığının da değerlendirilmesi gerekir. Görev suçu tanımı yapılırsa, yeni anayasa gereği, yargılama Yüce Divan’da yapılmalıdır. Savcı buna işaret etti” yorumlarına yol açtı.



Mevzuat belirsiz



Buna göre, Başsavcılık, darbe girişimi iddialarının, görev suçu sayılıp sayılamayacağını da inceleyecek. Ankara Başsavcılığı’nın, darbe girişimi iddialarını, askerin görev suçu kapsamında değerlendirmesi halinde ise bambaşka bir tartışma başlayacak.

Mevzuata göre, Yüce Divan’daki savcılık görevini, Yargıtay Başsavcılığı yürütüyor. Ancak yasalar, Yargıtay Başsavcılığı’na bu konuda iddianame hazırlama yetkisi vermiyor. Özel yetkili savcılar sadece özel yetkili mahkemelerde dava açabiliyor. Son anayasa değişikliği ile anayasaya, “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür” hükmü eklendiği için dosyaların askeri yargıya havalesi de mümkün gözükmüyor.

Bu nedenle, eylemin görev suçu olarak tanımlanması halinde davayı hangi makamın açacağı tartışması başlayacak. Komutanlar hakkında, TBMM’nin karar vermesi dahil, her türlü alternatif tartışma konusu olacak. Ancak kulislerde, davayı açma konusunda en yetkili gözüken makamın Yargıtay Başsavcılığı olduğu da belirtiliyor.



