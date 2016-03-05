Eski kulüp başkanı babasının mezarı başında intihar etti

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu Futbol Kulübü'nün eski oyuncusu ve eski başkanı 62 yaşındaki Şener Öztürk'ten, Menderes ilçesinde babasının mezarı başında, kendisini asarak yaşamına son verdi.

Karşıyaka Mavişehir'de oturan Şener Öztürk'ten haber alamayan ailesi, Bostanlı Polis Merkezi'ne gidip kayıp başvurusunda bulundu. Bir çocuk babası Şener Öztürk'ün cesedi, babası Necmettin Öztürk'ün Menderes ilçesinde bulunan mezarı başında ağaca asılı buldu. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede Şener Öztürk'ün, intihar etitği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Şener Öztürk'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gayrimenkul ve sigorta işleri yapan ancak bir süredir ekonomik sıkıntı yaşadığı ileri sürülen Şener Öztürk'ün cenazesi, yarın ikindi namazından sonra toprağa verilecek.