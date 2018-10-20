Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay: Osman Kavala arkasında ABD, Almanya olmadığı için hapiste yatıyor

Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, katıldığı bir radyo programında Osman Kavala'nın tutukluluğunu değerlendirdi. Günay, "Osman Kavala yasadışı bir tavrın kenarından geçmez, arkasında ABD, Almanya olmadığı hapiste yatıyor" dedi.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında yaptığı açıklamalarda, gündemdeki konuları değerlendirdi. Cemal Kaşıkçı vakası ve ABD'li rahip Andrew Brunson'ın tahliyesi konusunda hükümeti eleştiren Günay, iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu konusunda da yorum yaptı.

"Osman Kavala arkasında ABD, Almanya olmadığı için hapiste yatıyor"

Tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın durumuna değinen Günay, "Osman Kavalanın tutuklanmasının üzerinden 1 yıl geçti. Hakkında iddianame yok, ciddi bir suçlama yok. Ama tutuklu olarak yatıyor. Ben Kavala'yı 30 yıldır tanıyorum. Yardımsever bir insan. Yasadışı bir tavrın kenarından geçmez. Arkasında ABD, Almanya olmadığı için yatıyor" dedi.

"Bu bir diplomatik skandal"

Günay, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de giriş yaptıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve akıbeti belli olmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında, "Böyle bir olayın Türkiye topraklarında olmasını ülkemize karşı saygısızlık olarak kabul ediyorum. Rencide edici buldum. Bu bir diplomatik skandal" ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan yetkililerinin tutumunu şiddetle kınıyorum" diyerek sözlerine devam eden Günay, "Uzun zaman heralde öldürme olmamıştır kaçırma vardır bu kadarı olmaz dedim. Ama arama zamanı konsolosun kaçıp gtmesi ve başka gelişmeler bizi cinayet iddiasına taşıdı" dedi.

"Konsolosun ayrılışı ciddi bir ihmal"

Suudi Arabistan Konsolosu Muhammed Uteybi'nin konutunun aranmasından bir gün önce ülkesine dönüşüne izin verilmesine değinen Günay, "Konsolosun gitmesine uluslararası mevzuatın izin verdiğini sanmıyorum. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde ağır suçlarda gözaltı gerekirse tutuklama kararının verilebileceğini söylüyor. Gözaltı gibi önlemlerin alınmamış olması ve bu kişinin Türkiye'den ayrılması ciddi bir ihmaldir" açıklamasında bulundu.

Günay, Cemal Kaşıkçı vakasında Türkiye'nin konuyu pazarlık konusu yapmadan ciddiyetle takip etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Yargımız ve yönetimimiz ciddi bir şekilde yara aldı"

ABD'li rahip Andrew Brunson'un 12 Ekim'deki duruşmada tahliye edilip ülkesine dönmesine ilişkin sürece dair de yorum yapan Günay, "Bu olayda da yargımız ve yönetimimiz ciddi bir şekilde yara aldı. Bu ciddi bir hukuk anlayışıyla ciddi bir devlet yönetimiyle bağdaşmıyor. Hukukun siyasallaşmasının kimseye yararı yoktur. Ben baştan beri bunu söylüyorum. Bırakalım hukukun gereği neyse o yapılsın. Yaşadıklarımızdan ders çıkarmadan yola devam ediyoruz. Yanlışlardan büyük bedeller ödemişken aynı yanlışın sürdürülmesini hayretle izliyorum" diye konuştu.