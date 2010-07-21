-ESKİ KOSOVA BAŞBAKANINA YENİDEN YARGILAMA EMRİ LAHEY (A.A) - 21.07.2010 - Hollanda'nın Lahey kentinde eski Yugoslavya için kurulan BM savaş suçları mahkemesi, eski Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay'ın yeniden yargılanması emrini verdi. Mahkeme başkanı Patrick Robinson, iki yıl önce cinayet, tecavüz ve işkence suçlarından aklanan Haradinay ve Kosova Kurtuluş Ordusunda görevli 2 eski komutanın yargılandığı asıl davanın, görgü tanıklarına gözdağı verilmesi nedeniyle lekelendiğini söyledi. Robinson, mahkemenin, durumun "ciddiyetini anlamakta başarısız olduğunu" belirtti. Haradinay'ın yargılandığı davada hakimler, delil yetersizliğinden eski Kosova başbakanı hakkındaki suçlamaları düşürmüştü. Ramuş Haradinay, İdris Balay ve Lahi Brahimay ile birlikte 1998 yılında Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlık savaşı sırasında Sırplara ve destekçilerine kötü muamele etmekle suçlanmıştı.