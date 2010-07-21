T24 LogoT24 Logo
Dünya

ESKİ KOSOVA BAŞBAKANINA YENİDEN YARGILAMA EMRİ  LAHEY (A.A)

21 Temmuz 2010 14:39

-ESKİ KOSOVA BAŞBAKANINA YENİDEN YARGILAMA EMRİ  LAHEY (A.A) - 21.07.2010 - Hollanda'nın Lahey kentinde eski Yugoslavya için kurulan BM savaş suçları mahkemesi, eski Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay'ın yeniden yargılanması emrini verdi.  Mahkeme başkanı Patrick Robinson, iki yıl önce cinayet, tecavüz ve işkence suçlarından aklanan Haradinay ve Kosova Kurtuluş Ordusunda görevli 2 eski komutanın yargılandığı asıl davanın, görgü tanıklarına gözdağı verilmesi nedeniyle lekelendiğini söyledi. Robinson, mahkemenin, durumun "ciddiyetini anlamakta başarısız olduğunu" belirtti.  Haradinay'ın yargılandığı davada hakimler, delil yetersizliğinden eski Kosova başbakanı hakkındaki suçlamaları düşürmüştü.  Ramuş Haradinay, İdris Balay ve Lahi Brahimay ile birlikte 1998 yılında Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlık savaşı sırasında Sırplara ve destekçilerine kötü muamele etmekle suçlanmıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24