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Eski koruması Tarkan'ı anlattı

Tarkan'ın 1992 yılından 2002 yılına kadar 10 yıl korumalığını yapan Talat Ditaban, ilk kez Megastar’ı anlattı...

05 Şubat 2012 02:00

T24 - Tarkan'ın 1992 yılından 2002 yılına kadar 10 yıl korumalığını yapan Talat Ditaban, ilk kez Megastar’ı anlattı: "Tarkan çok çapkındı. İri kadınlardan hoşlanırdı. Sarışın, esmer, kumral onun için fark etmezdi" 

Eski koruması Tarkan'ı anlattı1992-2002 yılları arasında 10 yıl boyunca Tarkan'ın yakın korumalığını yapan ve Tarkan'ın Türkiye'ye çok şey kattığını belirten Ditaban, Megastar'ın kadınlarla ilişkileri konusunda şunları söyledi: ''Tarkan, kadının ruhuna nasıl hitap edileceğini çok iyi biliyordu. Onunla birlikte olup da Tarkan'dan ayrılmak çok zordu. Tarkan'ın kadınlar üstünde böyle bir gücü vardı. Onun kadınlar konusunda birçok erkekten çok daha iyi olduğuna inanıyorum...'' 


'ASLAN GİBİ ADAMDIR'

Habertürk'ün haberine göre; Tarkan'ın aşırı derecede çapkın olduğunu belirten Ditaban, "Samimiyetle söylüyorum. Biz uzun zaman hayatı beraber geçirdik. Her türlü şeyimizi gördük. Onun, 'benim' diyen erkeklerden daha çapkın olduğuna inanıyorum. Kadının ruhuna da nasıl hitap edeceğini çok iyi biliyordu. Aynı evde kaldığımız zamanlarda onun odasından gelen sesler yüzünden uykusuz kalırdım. Sarışın, esmer veya kumral onun için fark etmiyordu. Özellikle iri kadınlardan çok hoşlanırdı. Aslan gibi adamdır Tarkan" diye cevap verdi.


'ÖLÜM TEHDİDİ ALIYORDU'

Eski koruma, Tarkan'la ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: 'Kadınların Tarkan'la birlikte olup ondan ayrılması çok zordu. Karşı cins üzerinde böyle bir gücü vardır. Tarkan'ın sanat camiasında hiç dostu yoktu ama en büyük desteği Sezen Aksu'dan aldı. Tarkan hep çocuk sahibi olmak isterdi. Geniş bir ailesinin olmasını arzuluyordu"... Öte yandan Ditaban, Tarkan'ı koruduğu 10 yıl boyunca sanatçının bazı insanlar tarafından ölümle tehdit edildiğini ancak bu tehdidi yapanların kim olduğunu açıklamayacağını söyledi.


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