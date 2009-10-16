Eski konsolos Amihai: Ordu giderek İslâmlaşıyor

Türkİye ile İsrail ilişkilerindeki kriz derinleşirken, İsrail'in eski İstanbul Başkonsolosu Mordehai Amihai, Türkiye'nin son dönemde bir 'politika değişikliği'ni yaptığını, bunun arkasında da 'Ordunun giderek İslâmlaşması, Suriye ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve azalan AB üyelik şansına ilişkin kaygıların bulunduğunu' iddia etti.



Kudüs'teki İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail ile İngiliz heyetleri arasında yapılan bir strateji toplantısında Türkiye ile yaşanan sorunları değerlendiren Amihai'nin açıklamalarını internet sitesinde aktaran Yedioth gazetesi şu savlara yer verdi: 'Toplantıda Türkiye'nin çizgisi için sunulan diğer bir izah, şimdiye kadar dengeleyici bir kurum olan ordunun üst düzey görevlerinin, giderek artan bir biçimde dindar Müslümanlarla doldurulmasıdır.



Amihai, büyüyen İslâmlaşma eğilimi ve Suriye ile derinleşen bağların, Erdoğan hükümetinin, Türklerin, İsrail, Filistinli ve Suriyeliler arasında arabuluculuk yapamayacağı hissiyatının sonucu olduğunu da söyledi.'Son günlerde ikili ilişkilerde 'ciddi bir tırmanma'nın yaşandığı ve uluslararası toplumun Türkiye'ye içinde bulunduğu çizgiyi değiştirmesi için baskı yapması gerektiği belirtildi.