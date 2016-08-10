Eski komando, yol soran motorcu iki genci 'darbeci' diye rehin aldı!

Kapadokya’da eski komando olan balon şirketi sahibi, yol soran biri pilot montlu iki kişiyi ‘darbeci asker’ sanıp silah çekerek rehin aldı. Jandarmanın karakola götürüp sorguladığı iki kişi, darbeci olmadıklarının anlaşılması üzerine serbest bırakıldı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, özel bir havayolu şirketinde pilot olan Sefa Doğan ile İstanbul İtfaiye Müdürlüğü’nde çalışan arkadaşı Fatih Emin Kar, yeni aldıkları motosikletleriyle Ankara’ya gitmek üzere 18 Temmuz’da Adana’dan yola çıktı. İki arkadaş Nevşehir’e geldiklerinde, adres sormak için balon gezileri düzenleyen bir şirketin önünde durdu. Kapıda duran bekçiye Ankara yolunu sordular. Saat 19.30 sıralarıydı. O sırada işyerinden çıkan şirket sahibi Halil Uluer, biri pilot montlu diğeri asker kesimi kısa saçlı motosikletli iki kişiyi görünce, otomobilinden indi.

'Adana' denince şüphelendi

Askerliğini Kayseri Hava İndirme Tugayı ve sonrasında da Güneydoğu’da paraşütçü ve dağ komando olarak yapan Uluer, Ankara’ya gitmek istediklerini söyleyen ikiliye nereden geldiklerini sordu. “Adana’dan” cevabını alınca, şüphelendi, hemen belindeki taşıma ruhsatlı silahını çekti. Ve sonrasını, Hürriyet’e şöyle anlattı:

“Önce ‘Asker misiniz’ diye sordum. Tereddüt gösterdiler, cevap vermediler. ‘Pilot musunuz’ dedim. ‘Evet’ dediler. O an bu kişilerin Adana İncirlik Hava Üssü’nden kaçan darbeciler olduğunu düşündüm. Silahımı çektim. Şirketimizin güvenlik görevlisi de silahını çekti. Pilot olduğunu söyleyen, özel bir havayolu şirketinde çalıştığını, bir gün önce kokpitte çektirdiği fotoğrafını, kimliğini göstermeye çalıştı. Ben de, ‘Arkadaş ben sizin doğruyu söylediğinizi, o hainlerden biri olmadığınızı bilemem. Darbeciyseniz hesabınızı verirsiniz, değilseniz sizi ağırlar yemek ısmarlarım’ dedim. Sonra Jandarmaİl Alay Komutanı Albay Metin Alkaya’yı aradım.”

Tutsaklara kahve ısmarladı

Halil Uluer’in telefonundan kısa süre sonra olay yerine jandarma geldi. Bu sırada, Uluer rehin aldığı motosikletlilere kahve ısmarladı. Jandarma tarafından karakola götürülen Sefa Doğan ile Fatih Emin Kar’ın darbeci olmadığı anlaşıldı. Sefa Doğan pilot, Fatih Emin Kar ise İstanbul İtfaiyesi’nin bir çalışanıydı. İki arkadaş bir gün önce Adana’dan yeni motosiklet almışlardı ve Ankara’ya gidiyorlardı. Kısa süre sonra her ikisi de serbest bırakıldı. Uluer ve güvenlik görevlisi hakkında ise işlem yapılmadı.

Abdullah Çatlı'nın kuzeni

HALİL Uluer, ‘darbeci’ şüphesiyle ‘rehin’ tuttuğu Sefa Doğan ve Fatih Emin Kar, serbest kalmaları üzerine yemek sözünü hatırlattı. Ancak ikisi de bir an önce Ankara’ya gitmek istedikleri için daveti kabul etmediler. Kiev Ulusal Taras Shevchenko Üniversitesi’ndeekonomi okuyan ve Girişimcilik Ekonomisi alanında doktora yapan Halil Uluer, Kazakistan’ın Nevşehir Fahri Konsolusu. Katıldığı bir fuarda, ünlü bir hırsızı yakalayarak Çin Halk Cumhuriyeti tarafından cesaret madalyası ile ödüllendirilmiş. Ayrıca, Susurluk’ta kamyona çarpan Mercedes’te hayatını kaybedenlerden Abdullah Çatlı ile hala çocuğu. Uluer’in ruhsatlı silahı bulunuyor.