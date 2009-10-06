Eski kocama korunmasını söylüyordum

Tuluğ Çizgen dün katıldığı 'Orada Neler Oluyor'da ilginç açıklamalar yaptı.



Tuluğ Çizgen ise sözü erkeklerin ihanetine getirip şunları söyledi: Sübyancı değilim diyordum, ama yalan! İkinci eşim benden 17 yaş küçüktü. 9 yıllık evliliğimiz süresince ayda 3-4 kez başkalarıyla birlikte oluyordu. Önce kızdım, bağırdım-çağırdım. Sonra ana-oğul gibi oluverdik. Gece dışarı çıkarken 'Aman korun, hastalık falan bulaşmasın. Kızın hamile kalmamasına da dikkat et" diyecek noktaya geldim" dedi. Boşandıktan sonra baştan aşağı estetik olduğunu da söyleyen Tuluğ Çizgen "Kendime güvenimi yeniden kazanmak zorundayım. Çünkü sütlaç gibi olmuştum. Kaportayı düzelttim. Bu arada bir daire parası da gitti" dedi. Tuluğ Çizgen estetikten sonraki hayatını şöyle özetledi: 'İşler çok kesat! Sibel Can mıyım ben ayol'...



'Sanat için sevişmedim ama ...



Tuluğ Çizgen "Recep İvedik filminde oynamanız sanat hayatınızı kötü etkiledi mi?" sorusuna da şu cevabı verdi: Niye olsun canım! Bazıları sanat için soyunuyor, sevişiyor. Ben de sanat için setin orta yerine tuvaletimi yaptı. 'Recep İvedik'i, Antalya'da çekiyorduk. 8 saat soğukta bekleyince kendimi tutamadım. Recep'in önünde tuvaletimi yaptım. dedi.

