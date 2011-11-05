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Yaşam

Eski koca karısının falçatayla yüzünü doğradı

Samsun’da 36 yaşındaki Ender Ç. bir süre önce boşandığı 35 yaşındaki Semra U.’u sokakta iki çocuğunun ve çevredekilerin gözleri önünde falçatayla

05 Kasım 2011 02:00

T24 - Samsun’da 36 yaşındaki Ender Ç. bir süre önce boşandığı 35 yaşındaki Semra U.’u sokakta iki çocuğunun ve çevredekilerin gözleri önünde falçatayla yüzünden yaraladı.



Çocuk meselesi yüzünden meydana geldiği iddia edilen olayda yaralanan Semra U. hastaneye kaldırılırken, eski eşi ise kaçtı.


Olay, bugün Samsun'da meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce eşinden ayrılan Semra U. birlikte yaşadığı iki çocuğuyla birlikte bayram alışverişine çıktı. Alışverişten dönen Semra U., eski eşi Ender Ç. ile karşılaştı. Aralarında çocuk meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ender Ç. üzerindeki falçatayı çıkartıp iki çocuğu ve çevredekilerin gözleri önünde Semra U’a doğru salladı. Falçata darbeleriyle yüzünden ve kollarından yaralanan Semra U., kanlar içinde yerde kalırken, Ender Ç. ise 6 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğunu yanına alarak kaçtı.


Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Semra U'nun tedavisinin devam ettiği belirtildi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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