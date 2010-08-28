Eski KKTC Müsteşarı anılarını yazdı

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KKTC’de 2003-2006 yılları arasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunan Öntaç Düzgün, görev yaptığı süreyle ilgili yazdığı, “Başbakanlık’ta 30 ay” adlı kitabında önemli olaylara yer verdi. Düzgün kitabında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2003 seçimleri ardından dönemin Başbakanı olan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu, “Yine mi para isteyeceksiniz?” diye azarladığını, Birinci Ordu Komutanlığı’na atanan Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu’nun, Kıbrıs’ta görev yaptığı sırada, kendisine, “Ulan bir numaralı memur” diye seslendiğini yazdı. İşte kitaptan çarpıcı bölümler.



Erdoğan: ‘Bu nasıl kader birliği!’



2003 seçimlerinde, Mehmet Ali Talat’ın Cumhuriyetçi Türk Partisi başarılı olmuş. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bütün partileri Ankara’ya çağırdı. Talat’la ben de gittim. Görüşmelerin ardından Tayyip Erdoğan provakatif bir başlangıç yaparak, “Sayın Büyükelçi Kıbrıs’ta ekonomi nasıl gidiyor?” dedi. [Dönemin KKTC’nin Ankara Bbüyükelçisi] Ahmet Zeki Bulunç, “Sayenizde geçiniyoruz” mealinde cevap verdi. Erdoğan hiddetlenerek, “Büyükelçi, büyükelçi biz Türkiye’de ekonomik zorluklar gereği 34 bin kişiyi işten çıkardık. Elimizi taşın altına koyduk. Siz bir gecede 1600 kişi işe almışsınız. Bu nasıl kader birliğidir. Yine gelip bunlar için mi para isteyeceksiniz?” diye tansiyonu yükseltti. [2003 seçimleri öncesi Başbakanı] Derviş Eroğlu, 1600 kişi için “Onlar geçicidir” demeye çalıştı. Erdoğan halen hızını alamamıştı, “Olur mu efendim. Herkes imkânı kadar davranmalı. Böyle istihdam olmaz” dedi.

Paşa, ‘Ulan bir numaralı memur’ diye azarladı



Göreve başlamamızın daha üçüncü günü. Dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hayri Kıvrıkoğlu Türkiye’den dönüş yapacak. Ercan Havaalanı’nda protokol karşılama töreni düzenlenmiş. Herkes VIP salonuna itiş kakış gitmektedir. Şeref Salonu’na girdiğimde, komutanın karşısında boş koltuğa yerleştim. Komutan, “Siz kimsiniz?” diyerek beni işaret etti. Ayağa kalkarak, “Efendim ben Başbakanlık Müsteşarıyım” dedim. “Ulan bir numaralı memur hoşgeldiniz demek yok mu?” diye çıkıştı. Komutan beni mimlemişti. Birkaç hafta sonra bir törende, hediye dağıtılmaktadır. Sıra bana geldiğinde komutan, “Senin hediyeye ihtiyacın yok. Senin nasihata ihtiyacın var” demez mi?”



Hristofyas ve Talat küfürlerle kavga ederdi



Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas’ın, Eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ı “hiç sevmediğini” de anlatan Düzgün, Annan Planı döneminde Talat’ın Hristofyas’la “küfüre varacak” düzeyde kavga ettiklerini belirtiyor. Annan Planı döneminde yapılan bir toplantıda iki lider arasında geçen diyalog şöyle oldu:



Hristofyas: Siz emperyalizmin oyununa geldiniz.

Talat: Allahaşkına sen etnik sorunların çözümü konusunda hiç kendini yenilemedin mi? Stalin mi kaldı?

Hristofyas: Evet ulusların kendi kaderlerini tayin hakkındayım ben daha. Ya sen, sen ne okursun?

Talat: [Uluslararası ilişkilerdeki uluslararası tezinin onaylandığını söyledi ve bazı referanslar verdi.]

Hristofyas: Belli belli emperyalizmin sözcülüğüne soyundunuz.

“Beslemesiniz, k..nızı kıpırdatamıyorsunuz”



Milliyet’in sorularını da yanıtlayan Öntaç Düzgün, kitapta yer almayan ama kendisini “derinden etkileyen” olayların da olduğunu söyledi, Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek’le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. “Cemil Çiçek’in toplantılarda Kıbrıslı Türk yöneticilere karşı çok ağır sözler söylediğini” savunan Düzgün, şöyle konuştu: “Cemil Çiçek görüşmelerde çok ağır konuşurdu. Bize, ‘Uçaktan bakıyorum villalar var. Keyif içinde yaşıyorsunuz. Benim emeklim çalışanım ne alıyor, biliyor musunuz? Abuk sabuk şeyler istiyorsunuz. Beslemesiniz, k..ınızı kıpırdatmıyorsunuz’ gibi sözler ederdi. Bir defasında Maliye Bakanı Ahmet Uzun, Çiçek’in bu şekilde ağır sözleri nedeniyle kalp rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı. Bu kadar ağır konuşurdu Cemil Çiçek.”



Öntaç Düzgün kimdir?



Kıbrıs’a kaçmıştı!



Öntaç Düzgün İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde okurken Kıbrıslılar Öğrenim ve Kültür Derneği Başkanlığı göre-vinde bulundu. Sıkıyönetim ilan edilince Kıbrıs’a kaçtı. Cumhuriyetçi Türk Partisi üyesi Düzgün, 2006-2009 tarihleri arasında Ferdi Sabit Soyer’in Başbakanlığı döneminde Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulundu.



