Eski kız arkadaşını öldüren Türk'e 28 yıl hapis



Avustral'ya kızıyla birlikte göç edip burada yaşamaya başladıktan 5 yıl sonra 27 Kasım 2005'te öldürülen Sevda Bayrak'ın katili olan eski erkek arkadaşı Yusuf Aytuğrul, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



1986 yılında ailesi ile birlikte Avustralya'ya göç eden 41 yaşındaki Yusuf Aytuğrul daha önce 2 sene birlikte olduğu eski kız arkadaşı Sevda Bayrak'ı 2 senelik bir takipten sonra evinde 22 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkması üzerine 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şu an 43 yaşında olan Yusuf Aytuğ mahkumiyetini tamamladığında 71 yaşında olacak.



Yaklaşık 2 senelik bir mahkeme sürecinden sonra yargıç Robert A. Hulme, yapılan DNA incelemesi sonucu genç kadının katilinin Yusuf Aytuğ olduğunu 4 sene sonra kesinleştirmiş oldu.

