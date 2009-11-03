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Dünya

Eski KGB casusu Moskova'da öldürüldü

03 Kasım 2009 03:53

KGB casusu olduğu gerekçesiyle İsrail'in mahkum ettiği Rus iş adamı Moskova'da vurularak, öldürüldü.

Polisin verdiği bilgiye göre, Sebatay Kalmanoviç evinin yakınında, hareket halindeki bir araçtan otomobiline açılan ateşte öldü.

Yetkililer cinayetin "dikkatle planlandığı" ve en az iki suikastçının arandığını belirtti.

1949 yılında, o dönemde Sovyet topraklarında bulunan Litvanya'da doğan Kalmanoviç 1971'de İsrail'e göçetti.

Kalmanoviç'in, Litvanya'yı terketme izni alması karşılığında KGB adına casusluk yapmayı kabul ettiği belirtiliyor.

Kalmanoviç, İsrail'de Sovyet Yahudilerinin yerleştirilmesinen sorumlu hükümet danışmanı olarak çalışmış, ayrıca İsrail'in Sierra Leone temsilciliğini yapmıştı.

İsrail mahkemesi 1988'de Kalmanoviç'i casuslukla suçlamış ve 7 yıla mahkum etmiş, cezasının 5 yılını çeken Kalmanoviç, Sierra Leone'ye gönderilmişti. Kalmanoviç 1994'ten beri Moskova'da çalışıyordu.

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