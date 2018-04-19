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Yaşam

Eski 'kedicik' Ceylan Özgül'ün açtığı davada Adnan Oktar hakkında tedbir kararı

Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanında zorla tutulduğunu açıklamıştı

19 Nisan 2018 00:42

Adnan Oktar'ın yanından firar eden ve ardından orada zorla tutulduğunu açıklayan Ceylan Özgül, Adnan Oktar'a karşı koruma tedbiri aldırdı. İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi, Adnan Oktar ve Didem Ürer'in de aralarında yer aldığı birçok kişi hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Karara uyulmaması durumunda ise 6 aylık hapis cezası var.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçmış ve Oktar ile ilgili birçok iddialarda bulunmuştu. Adnan Oktar cephesinden de Ceylan Özgül'e yönelik sert açıklamalar ve suçlamalarda bulunulmuştu. Bu konuyla ilgili son gelişme ise Ceylan Özgül cephesinden geldi. Mahkemeye başvuran Özgül, Adnan Oktar ve ekibi hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi de 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 5. Maddesi 1. fıkrası gereğince iki ayrı karar aldı.

Mahkeme, 12 Nisan'da verdiği karar ile Emine Mine Kalça, Gülgün Göktan, Kartal İş, Sinem Hacer Tezyapar hakkında 4 ay süre ile Ceylan Özgül'e yanına yaklaşmama, hakaret etmeme kararı verildi. Bu kararla birlikte sanıklar 4 ay süre ile Ceylan Özgül'ün konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama, küçük düşürmeye yönelik söz ve hakaretlerde bulunamayacak. Verilen tedbir kararına aykırı hareket halinde ise 6 aya kadar hapis verilebilecek.

Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Didem Ürer, Bora Yıldız, Erkan Mamati, Mustafa Işık, Hüseyin Alpar Sayın, Cem Sedat Altan'ın 4 ay süre ile Ceylan Özgül'e karşı şiddet tehditi, hakaret aşağılama, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, konuta, okula, iş yerine yaklaşılmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız edilmemesine yönelik karar çıktı.

Verilen tedbir kararına aykırı hareketi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis verileceğine dair ihtarına, bunun tekrarı halinde 15-30 gün hapis cezası verileceğine ve bunun da tekrarlaması halinde 6 aya kadar zorlama hapis verileceğine karar verildi.

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