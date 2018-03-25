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Dünya

Eski Katalonya Başkanı Almanya'da gözaltına alındı

Puigdemont, bağımsızlık referandumunun ardından İspanya'yı terk etmişti

25 Mart 2018 16:42

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin geçen cuma hakkında yakalama kararı çıkarttığı eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Almanya'da gözaltına alındı.

Puigdemont'un avukatı Jaume Alonso-Cuevillas, haberi sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu. Cuevillas, Puigdemont'un Finlandiya'da yaptığı görüşmelerin ardından Belçika'ya dönmek üzere yola çıktığını, Danimarka üzerinden Almanya sınırına girdiğinde ise Alman polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Puigdemont'un Almanya'da bir karakolda iyi koşullar altında tutulduğunu aktaran avukat, kendisinin gerekli hukuki hazırlıkları yaptığını belirtti.

Hakkında, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası soruşturma başlatılan Puigdemont, dört eski bakanla Belçika'ya gitmişti. Madrid'in aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak'ta da oylama yapılacağını duyurmuştu.

Ancak İspanya Anaysa Mahkemesinin Puigdemont'un ancak şahsen katılması durumunda başkanlık edebileceği yönündeki kararı sonrası, eski başkan geri adım atmış, yerine hapisteki Katalan sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez aday gösterilmişti ancak Sanchez'in de tahliye talebi reddedilince Turull'un adı gündeme gelmişti.

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, 22 Mart'ta erken seçimden üç ay sonra başkanlık seçimi için toplanmıştı.

Oturumda, Puigdemont ile hapisteki Katalan sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez'in ardından adı ön plana çıkan ayrılıkçı Jordi Turull'un adaylığı ele alınmıştı.

Ancak oturuma kısa bir süre kala ayrılıkçı partilerden Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP), hükümet programının bağımsız bir devlet kurulmasını öngörmediği gerekçesiyle Turull'a destek vermeyeceğini açıklamıştı. Turull, seçilebilmek için yeterli oyu alamamıştı.

TIKLAYIN - Katalan lider Puigdemont için tutuklama kararı çıkarıldı

 

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