T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Eski Katalan lider Puigdemont'tan müzakere çağrısı

Puigdemont, İspanya merkezi hükümetine siyasi müzakerelere başlaması çağrısı yaptı

31 Aralık 2017 23:09

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya merkezi hükümetine "meşru seçim sonuçlarını tanıma ve siyasi müzakerelere başlama" çağrısında bulundu.

Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası görevden alınan ve hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından Brüksel'e kaçan eski yerel yönetim başkanı Puigdemont, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Katalonya'da "21 Aralık'ta gerçekleştirilen meşru seçim sonuçlarını İspanya merkezi hükümetinin kabul etmesi gerektiğini" belirten Puigdemont, "Başkan olarak, İspanya hükümeti ve destekçilerinin Katalanların ellerinden izinsiz biçimde aldıkları her şeyi iade etmelerini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Katalonya bölgesinin halen meşru lideri olduğunu iddia eden Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a krizin çözümüne yönelik siyasi müzakerelere başlaması çağrısında bulundu.

Puigdemont, seçimde herkesin kendini ifade edebildiği değerlendirmesinde bulunarak, "Rajoy, sonuçları kabul etmek için ne bekliyor?" yorumunu yaptı.

 

Katalonya'daki tek taraflı bağımsızlık ilanı süreci

 

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmesine karar vermiş ancak İspanya Anayasa Mahkemesi, ülkenin "bölünemez" olduğu maddesinden hareketle girişiminin yasa dışı olduğunu açıklamıştı.

Merkezi yönetim, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası anayasanın 155. maddesini işleterek yerel parlamento ile hükümeti feshetmiş, 21 Aralık'ta seçime gidilmesini kararlaştırmış ve bölgeyi geçici olarak doğrudan yönetmeye başlamıştı.

Bağımsızlık yanlısı partiler oy oranı bakımından yüzde 50'yi bulamasalar bile seçim sistemi nedeniyle 21 Aralık'ta parlamentoda hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmıştı.

ETİKETLER

BarcelonaCarles Puigdemont

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24