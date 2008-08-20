Eski İÜ rektörü için suç duyurusu

Sağlık-İş Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, eski İnönü Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Genel Başkan Başoğlu, düzenlediği basın toplantısında, 2000 yılından beri Sağlık-İş'in İÜ Turgut Özal Tıp Merkezinde çalışan işçileri teşkilatlandırma girişimi başlattığını söyledi.



O dönem rektör olan Prof. Dr. Hilmioğlu'nun bu teşkilatlanmayı engellemek için çeşitli yollara başvurduğunu ifade eden Başoğlu, şöyle konuştu: "Her şeyden önce toplu iş sözleşmesi çağrımıza uymamış, bunun üzerine konuyu götürdüğümüz Yüksek Hakem Kurulu, 2 kez Turgut Özal Tıp Merkezi'nde çalışan işçiler adına kesin olarak toplu iş sözleşmesi kararı vermiştir. Sayın Hilmioğlu bu kararı uygulamadığı için üyelerimiz adına açtığımız alacak davalarını kazandık. Üniversite, bu davalardan dolayı avukatlık ücreti ve hak edilen alacağın geç ödenmesi nedeniyle gecikme faizi ödemeye mahkum olmuştur. Ayrıca, iş yerinde çalışan üyelerimizin aidatları, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu gereğince kesilmediği için üniversite aleyhine açtığımız 30 bin YTL'lik alacak davasını kazandık, üniversite sendikamıza 580 bin YTL ödemek zorunda kaldı."



"YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANDI"



Prof. Dr. Hilmioğlu'nun rektörlüğü döneminde yetkisini kötüye kullandığını ve üniversiteyi zarara uğrattığını öne süren Başoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş yerinde yaptığı 2 denetim sonucunda iş mevzuatına uymadığı raporlarla tespit edilmesine rağmen bu raporların gereğini yerine getirmemiştir. Sayın Hilmioğlu'nun bu kanunsuz girişimleri karşısında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına 16 Mayıs 2002'de yaptığımız başvuru karşısında, Yüksek Öğretim Kurulu izin vermediği için Hilmioğlu yargılanmaktan kurtulmuştur."

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