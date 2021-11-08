Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay  hapis cezası

Eski istihbaratçı Enver Altaylı davasında karar çıktı. Mahkeme Enver Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'örgüt üyeliği' suçundan ise 10 yıl olmak üzere 23 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Altaylı ile birlikte eski istihbaratçı Mehmet Barıner ve tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou’nun “FETÖ/PDY yöneticiliği”, “silahlı terör örgütü üyeliği”, “siyasi ve askeri casusluk” suçlamalarıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapıldı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Altaylı ve Barıner, tutuklu oldukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile katıldı.

Barıner'e 21 yıl 3 ay hapis cezası

Mahkeme, Enver Altaylı'ya; “siyasi ve askeri casusluk” suçlamasıyla 13 yıl 4 ay, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlaması ile 10 yıl olmak üzere toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Barıner’e ise “casusluk” suçlaması ile 12 yıl 6 ay, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 8 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 21 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Chamatzoglou ise beraat etti.