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Eski istihbarat şube müdürüne FETÖ'den 7.5 yıl hapis

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davalarında, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanan İl Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Nadir Avcı, 7 yıl 6 ay hapisle cezala

31 Ekim 2017 16:11

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davalarında, \'silahlı terör örgütü üyeliği\'nden yargılanan İl Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Nadir Avcı, 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Avcı, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u FETÖ ile mücadele için indirdiğini iddia etti.
Burdur\'da devam eden FETÖ/PDY davalarında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklu yargılanan Burdur Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Nadir Avcı, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi\'nde Mehmet Ali Yüce başkanlığındaki mahkeme heyeti tarafından 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Avcı, mahkemedeki ifadesinde, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u FETÖ ile mücadele için indirdiğini iddia etti.

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