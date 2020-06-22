Eski İstihbarat Daire Başkanı: HDP/PKK terör örgütünün eş başkanlarından Garo Paylan

Eski İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, Yeni Şafak'ta kaleme aldığı "Kimse HDP’siz Erdoğan’ı yenemezmiş?" başlıklı yazısında, HDP'nin Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan için "HDP/PKK terör örgütünün eş başkanlarından Garo Paylan" ifadesini kullandı.

Bülent Orakoğlu, HDP'li milletvekillerinin, Güneydoğu'da şehit olan asker, polis veya siviller hakkında terör örgütünü kınamadıkları için Türkiye partisi olamayacağını iddia ettiği yazısında, "PKK terörünün desteklenmesi kararının, sivil siyasetin ilgili kurum ve organlarında alınmış bir destek olduğunu inkar edilemez bir şekilde açık ediyor. Bu durum hem HDP açısından hem de HDP’de siyaset yapan politikacılar(!) açısından büyük bir meşruiyet ve hukuki sorun yaratıyor." diye yazdı.

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