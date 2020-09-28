Eski İstihbarat Daire Başkanı: 28 Şubat’ta cuntanın FETÖ’yü ve Çiller’i hedef aldığı yalanıyla kamuoyunu yanıltan Perinçek ve diğer gazeteciler neyi amaçlıyor?

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, "28 Şubat’ta Erbakan hedef alınmadı FETÖ ve Çiller hedef alındı. Bunun ispatı o koskoca Atasagun’un imzası bulunan MİT raporudur" açıklamasına yönelik, "28 Şubat’ta cuntanın FETÖ’yü ve Çiller’i hedef aldığı yalanıyla kamuoyunu yanıltan Perinçek ve diğer gazeteciler neyi amaçlıyor?" diye sordu.

Orakoğlu, "Karşımızda milyonlarca insanı mağdur etmiş, Türkiye’ye ekonomik olarak diz çöktürmüş, ülkemizi kamplara bölmüş, MGSB ve MASK belgelerinde PKK terör tehdidini alt sıralara indirerek Türk milletinin milli ve manevi değerlerini ve inançlarını birinci tehdit olarak üst sıraya çıkarmış, ordunun hiyerarşisini bozan cuntacılar değil de sanki ülkeyi düşmandan kurtarmış kahramanlar var." görüşünü savundu.

Orakoğlu, "28 Şubat’ta cuntanın FETÖ’yü ve Çiller’i hedef aldığı yalanını dillendirerek kamuoyunu yanıltan Perinçek ve diğer gazeteciler cuntanın psikolojik harp söylemlerini dillendirerek neyi amaçlamaktadırlar? İyi niyetli olmadıkları açık." ifadesini kullandı.

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