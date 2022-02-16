“FETÖ” soruşturması kapsamında açığa alınan eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çetiner meslekten ihraç edildi.

Odatv’de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan idari inceleme sonucunda açığa alınan Murat Çetiner’in meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Murat Çetiner’in adı ilk olarak Şırnak’ta Güvenlik Şube Müdürüyken duyuldu. HDP’nin 2011 yılında Şırnak’ta yaptığı yürüyüşte Murat Çetiner, milletvekili Sebahat Tuncel ile tartışmıştı. Sebahat Tuncel, Murat Çetiner’e tokat atmıştı. O günlerde çok tartışılan bu olay daha sonra yargıya taşınmış ve Murat Çetiner, Sebahat Tuncel'e açtığı davayı kazanarak, 36 bin TL tazminat almıştı.

Murat Çetiner’in adı 15 Temmuz darbe girişiminden önce Ankara’daki “FETÖ Çatı Davası”nda da yer aldı. İddianamede Murat Çetiner’in, “FETÖ’nün eski emniyet imamlarından olduğu belirtilen Kemalettin Özdemir ile hareket ettiği ve dinlemeye alındığı belirtilmişti.