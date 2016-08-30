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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın 'FETÖ'den gözaltında!

Çapkın, 17-25 Aralık sürecinde görevden alınmıştı

30 Ağustos 2016 15:15

İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ'nün mülkiyedeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi ve soruşturma kapsamında önemli isimlere gözaltı işlemi uygulandı. 

İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın soruşturma çerçevesinde Çeşme'de şüpheli olarak gözaltına alındı.

 

Görevden alınınca "Çok büyük
bir yangın var" demişti

 

Hüseyin Çapkın, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından emniyette başlatılan görevden almalar kapsamında merkez valiliğine atanmıştı. Hüseyin Çapkın'ın yerine dönemin Aksaray Valisi Selami Altınok getirilmişti.

Hüseyin Çapkın, görevden alınmasının ardından "Çok büyük bir yangın var. Hiç ilgimiz yokken bizi de aldı" demişti.

 

"Sırtımdan hançerlendim"

 

Çapkın, geçen yıl Star'a verdiği söyleşide "Operasyondan haberdar edilmedim. Sadece ben değil, başsavcı da bilgisi dışında olduğunu açıkladı. Çok dar bir kadro, büyük bir gizlilik içinde bu işi yürütmüş. Sonradan bakınca, sırtımdan hançerlendiğimi anlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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