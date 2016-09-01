Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, 3 ayrı konudan sorgulanacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, 30 Ağustos’ta İzmir’in Çeşme’deki villasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan İstanbul eski Emniyet Müdürü Vali Hüseyin Çapkın’ın aynı gün akşam saatlerinde uçakla İstanbul’a getirildiği ortaya çıktı.

Çapkın, savcı tarafındanEmniyet'te sorgulanacak

Çapkın’ın sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görev yaptığı dönemde makamının da bulunduğu Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün B bloğunda bulunan nezarethaneye konuldu.

Çapkın’ın, soruşturmayı yürüten savcı tarafından emniyette ’İstanbul eski ValisiHüseyin Avni Mutlu’nun ifadeleri’, ’17/25 Aralık operasyonları’ ve ’FETÖ’ soruşturması kapsamında 3 ayrı konuda sorgulanacağı öğrenildi. Aynı operasyon kapsamında Çapkın’ın yanısıra gözaltına alınan 2 kaymakam ve bir merkez valisinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hüseyin Avni Mutlu da

aynı soruşturmada tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da olduğu 6 merkez valisi, bir vali yardımcısı ile 3’ü kaymakam olmak üzere toplam 11 kişi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.