Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Tosun hakkında yakalama kararı

22 Temmuz Operasyonu'nda gözaltına alınıp serbest bırakılan, soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldığı iddiasıyla Salı günü tekrardan gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nden serbest bırakılan eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

2 gün önce, 22 Temmuz Operasyonu kapsamında gözaltına alınan Tosun, tutuklanma talebiyle sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nden serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı, Hamza Tosun'un, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Terör örgütü kurma ve yönetme" iddiasıyla tutuklanma talebiyle sevk ettiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcının itirazını değerlendiren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Hamza Tosun hakkında yakalama kararı çıkardı.

Hamza Tosun, 1 Eylül 2014'te de 22 Temmuz Operasyonu'nun 3. dalgasında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.