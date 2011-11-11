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Dünya

Eski İsrail Cumhurbaşkanı tecavüzden hapiste

İsrail'de eski cumhurbaşkanı Moşe Katsav'a cezaevi yolu göründü. İki ayrı tecavüz ve cinsel saldırı suçuyla

11 Kasım 2011 02:00

T24 - İsrail'de eski cumhurbaşkanı Moşe Katsav'a cezaevi yolu göründü. İki ayrı tecavüz ve cinsel saldırı suçuyla 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Katsav'ın temyiz başvurusu Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

İsrail Eski Cumhurbaşkanı'na Kötü Haber

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Moşe Katsav Mart ayında tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 65 yaşındaki Katsav temyize gitti. Temyiz, Yüksek Mahkeme'de reddedildi.

Böylece Katsav'ın hapis cezasının uygulanmasının önünde engel kalmadı.

İsrail tarihinde cezaevine girecek ilk cumhurbaşkanı olacak Katsav'ın cezasını 7 Aralık'ta çekmeye başlayacağı bildiriliyor.

2000-2007 arasında görev yapan Katsav tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarının basına yansımasının ardından görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

İstifasının ardından da 2009'un Mart ayında resmen tecavüzle suçlanmıştı.

Bürosunda çalışan 6 kadına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen, evli ve 5 çocuk babası olan Katsav, soruşturmanın başlangıcında tutuksuz yargılanma karşılığında bazı iddiaları kabul ettiğini açıklamıştı.



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