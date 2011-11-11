Eski İsrail Cumhurbaşkanı tecavüzden hapiste

T24 -

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Moşe Katsav Mart ayında tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 65 yaşındaki Katsav temyize gitti. Temyiz, Yüksek Mahkeme'de reddedildi.Böylece Katsav'ın hapis cezasının uygulanmasının önünde engel kalmadı.İsrail tarihinde cezaevine girecek ilk cumhurbaşkanı olacak Katsav'ın cezasını 7 Aralık'ta çekmeye başlayacağı bildiriliyor.2000-2007 arasında görev yapan Katsav tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarının basına yansımasının ardından görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.İstifasının ardından da 2009'un Mart ayında resmen tecavüzle suçlanmıştı.Bürosunda çalışan 6 kadına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen, evli ve 5 çocuk babası olan Katsav, soruşturmanın başlangıcında tutuksuz yargılanma karşılığında bazı iddiaları kabul ettiğini açıklamıştı.