Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, hastaneye kaldırıldı

10 gün önce kalp krizi geçiren eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, göğüs ağrısı şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

92 yaşındaki Peres'in geçen hafta operasyonla daralan bir damarı açılmıştı. Peres'in tedavi altına alındığı hastanenin sözcüsü, eski cumhurbaşkanının gözlem ve testler için buraya getirildiğini söyledi.

Haaretz gazetesi Peres'e herhangi bir cerrahi müdahale yapılmasının beklenmediğini yazdı. İki kez başbakanlık yapan Peres, 2007-2014 arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Peres, Filistinlilerle imzalanan 1993 Oslo Barış Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle 1994 Nobel Barış Ödülü'nü almıştı. Peres bu ödülü, dönemin başbakanı Yitzak Rabin ve Filistin lideri Yaser Arafat'la paylaştı. Rabin, daha sonra suikasta uğradı.

Şimon Peres, 1996 seçimlerinde muhalefetteki Likud'un lideri Benyamin Netanyahu'ya yenildi. 1949'dan bugüne hemen her önemli makamda görev yapan Peres İsrail'in 1959'daki gizli nükleer programının mimarı. Peres ilerleyen yaşına rağmen, aktif olarak çalışmaya devam etti, Peres Barış Merkezi aracılığıyla İsrail ile Filistinliler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulundu.