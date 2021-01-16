Eski İspanya Kralı Juan Carlos'un eski sevgilisi Larsen, ülke istihbaratının kendisini ve çocuklarını tehdit ettiğini söyledi

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Eski İspanya Kralı Juan Carlos'un eski sevgilisi Corinna Larsen, ülkenin istihbarat servisinin monarşi ailesinin emriyle kendisini ve çocuklarını tehdit ettiğini söyledi.

Mahkemede tanık olarak konuşan Larsen, kralla ilişkisi bittikten sonra İspanya istihbaratının başında Félix Sanz Roldán'ın kendisiyle Londra'da buluştuğunu ve "emirlerine uymazsa güvenliğini sağlayabileceğinin garantisini veremeyeceğini" söylediğini ifade etti. Larsen daha sonra yaşadığı İsviçre'ye dönünce evinde Prenses Diana'nın ölümüyle ilgili bir kitap bulduğunu ve kendisine "tünellerden bahseden" gizemli bir arama yapıldığını ifade etti.

Larsen, "Roldán, onları dinlemezsem benim veya çocuklarımın fiziksel güvenliği hakkında garanti veremeyeceğini söyledi. Tabii ki bu sözler beni çok korkuttu. Tek başına İspanya istihbaratının başındaki ismin benimle konuşmak için Londra'ya gelmesi bile korkutucuydu" dedi.

Eski bir polis memuru olan José Manuel Villarejo, 2017'de Roldán'ın Larsen'i tehdit ettiğini söylemişti. Larsen, bu suçlamaları Roldán'ın Villarejo'ya açtığı iftira davasında dile getirdi.

Sanz Roldán, "Ben hayatım boyunca hiçbir kadın veya çocuğu tehdit etmedim" diyerek suçlamaları reddetti.