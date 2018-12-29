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Eski iş arkadaşını evinin önünde öldüren şüpheli tutuklandı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, telefonda tartışıp, evinin önünde buluştuğu eski iş arkadaşı Fevzi Gürün'ü (34) bıçaklayarak öldüren Erkan Büyükdeğirmenci, tutuklandı

29 Aralık 2018 19:03

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, telefonda tartışıp, evinin önünde buluştuğu eski iş arkadaşı Fevzi Gürün\'ü (34) bıçaklayarak öldüren Erkan Büyükdeğirmenci, tutuklandı.
Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi\'nde iş makinesi tamircisi olarak çalışan Fevzi Gürün ile daha önce birlikte çalıştığı Erkan Büyükdeğirmenci dün gece telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Gürün\'ün Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi\'ndeki evinin önü için randevulaşan ikili, buluştuklarında da tartışmayı sürdürdü. Bu sırada Büyükdeğirmenci, Gürün\'ü kalbinden, ayağından ve göğüs bölgesinden olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Olay sonrası Büyükdeğirmenci kaçarken, Gürün ise çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Büyükdeğirmenci\'yi kaçtığı Isparta\'da yakaladı. Gözaltına alınan Erkan Büyükdeğirmenci, sorgulanmak üzere Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Büyükdeğirmenci, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Fevzi Gürün\'ün cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak şehir mezarlığında toprağa verildi.

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