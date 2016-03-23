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Dünya

Eski İngiltere İçişleri Bakanı: Bize de saldıracaklar, siyasetçiler halka karşı dürüst olmalı!

"Teröristler güvenlik bariyerlerini aşabilir"

23 Mart 2016 19:57

Eski İngiltere İçişleri Bakanı John Reid, "teröristlerin güvenlik bariyerlerini aşarak İngiltere’de de Brüksel’dekine benzer saldırılar düzenleyeceğini" öne sürdü ve "Siyasetçiler, İngiliz halkına karşı dürüst olup bunu söylemeli" dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Brüksel'de havaalanı ve metro istasyonunu hedef alan dünkü saldırıların ardından İngiltere’de de güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Başbakan David Cameron güvenlik önlemlerini görüşmek üzere bu sabah, 24 saat içinde ikinci kez güvenlik kabinesini topladı.

Toplantıdan sonra Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, "İngiltere ve Belçika özgürlük ve demokrasi konusunda aynı değerleri paylaşıyor. Teröristler bu iki ülkenin temsil ettiği değerleri ortadan kaldırmak istiyor ama buna izin vermeyeceğiz" denildi.

John Reidİngiltere’de 2005’te metro ve otobüsleri hedef alan, 56 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı 7 Temmuz saldırılarından kısa bir süre öncesine kadar içişleri bakanlığı yapan John Reid, BBC’ye açıklamasında "Bu saldırılar burada da olacak. Tek yapmaları gereken güvenlik bariyerini bir kez aşmak. Bir sürü saldırı önlendi. Ama sonunda başaracaklar" dedi.

"Teröristlerin" ulaşım sistemi ve kalabalık yerler gibi "yumuşak hedeflere" odaklanacaklarını belirten Reid çünkü güvenlik güçlerinin uçakların havada infilak ettirilmesi gibi "ses getirecek" birçok saldırı girişimini "başarıyla" engellediğini belirtti.

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